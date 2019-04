Schippers aan start bij FBK Games

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter is samen met de reeds eerder aangekondigde Churandy Martina al jaren de crème de la crème van de Nederlandse topatletiek op sprintgebied.

De erelijst van de 26-jarige Utrechtse is imposant. Op vrijwel elk groot toernooi veroverde ze dit decennium al één of meer medailles. Op verzoek van Telesport karakteriseert haar coach Bart Bennema Schippers: ,,Dafne is op haar best als het echt moet. Ze levert altijd onder druk. Ze kan omgaan met tegenslag en daarna boven zichzelf uitstijgen. Tenslotte heeft ze de bereidheid tot hard werken in combinatie met fysiek en mentaal talent.”

Schippers komt graag naar Hengelo. Het is immers dáár waar ze voor het eerst in haar carrière onder de 11 seconden op de 100 meter liep. In 2015 zette ze Hengelo in vuur en vlam met een tijd van 10.94, nog altijd het baanrecord. Schippers die momenteel op trainingskamp is in Florida kijkt uit naar haar optreden in Hengelo: ,,Ik heb er heel veel zin in om ook dit jaar weer aan de FBK Games mee te doen. Inmiddels voelt het heel vertrouwd en de sfeer is geweldig met de massale steun van het thuispubliek. Dat doet echt iets met je. Ik verwacht weer een hele mooie wedstrijd!”

Ellen van Langen, verantwoordelijk voor het atletenveld bij de FBK Games is vanzelfsprekend blij met de komst van Schippers: ,,Als organisatie willen we graag atletiek- én sportfans de kans bieden om absolute wereldsterren dicht bij huis aan te kunnen moedigen. En dan mag Dafne natuurlijk niet ontbreken op het enige internationale atletiekevenement dat ons land rijk is. We zijn blij dat ze er ook dit jaar weer bij is als tweevoudig wereldkampioen. Topatletes zoals Dafne krijgen niet vaak de kans om voor eigen publiek te lopen. Als Dafne aan de start verschijnt en het startschot valt, gaan alle Nederlandse sportfans compleet uit hun dak. Ze is ongekend snel over 100 meter en dat is prachtig om te zien.”

Ook meeting director Hans Kloosterman kijkt uit naar Pinksterzondag: ,,De FBK Games draait om topatletiek en entertainment. Als grote wereldster zorgt Dafne Schippers voor beide. Gefocust in de startblokken met als enige doel de winst, maar buiten de atletiekbaan altijd open en enthousiast richting haar fans. Dat is Dafne. Samen met haar en al onze fans en vrijwilligers zorgen wij op 9 juni voor de best mogelijke omstandigheden voor een geslaagd atletiekfeest in Hengelo.”

Schippers werd in 2015 in Beijing wereldkampioene op de 200 meter in een absolute toptijd van 21.63. In 2017 prolongeerde ze in Londen haar wereldtitel, iets wat alleen de twee grootheden Merlene Ottey en Allyson Felix eerder lukte. Dit jaar zijn er weer wereldkampioenschappen, in Doha. Daar kan Schippers voor een unieke trilogie op de 200 meter zorgen. Vanzelfsprekend ligt haar focus dit seizoen dan ook op de WK Atletiek.