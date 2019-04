Ronnie O’Sullivan zit met de handen in het haar. Ⓒ BSR Agency

Snookerfans over de hele wereld raken maar niet uitgesproken over het dramatische verlies van Ronnie O’Sullivan tegen amateur James Cahill in de eerste ronde van het wereldkampioenschap snooker. De enorme dreun is voor de vele miljoenen snookerfans nog niet verwerkt.