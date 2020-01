Xavi: ’FC Barcelona kwam te vroeg’

„Er was een concrete aanbieding, maar ik wou het niet aanvaarden omdat het voor mij nog te vroeg is om FC Barcelona te trainen. Toch blijft het mijn droom om in de toekomst in Camp Nou langs de zijlijn te staan”, vertelde Xavi aan de Spaanse krant El Mundo Deportivo.

FC Barcelona zette maandagavond trainer Ernesto Valverde aan de kant en stelde de 61-jarige Quique Setién aan als zijn opvolger. Behalve Xavi was ook bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal gepolst.