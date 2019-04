Verweij sluit aan bij schaatsploeg vriendin

Verweij voegt zich bij de sprinters Dai Dai Ntab, Kai Verbij en de broers Michel en Ronald Mulder. Hij heeft een contract getekend voor een jaar, maar zijn doel ligt verder. Verweij wil pieken op de Olympische Spelen van Peking in 2022.

De 28-jarige Verweij was afgelopen winter niet te zien op de ijsbaan. Het lukte hem niet om voldoende sponsors te vinden en hij besloot er een jaar tussenuit te gaan. Inmiddels is hij weer gemotiveerd om zijn carrière nieuw leven in te blazen bij de ploeg, waar ook zijn vriendin Jutta Leerdam een contract heeft getekend.

De blonde Noord-Hollander beleefde zijn beste seizoen in 2014, toen hij de wereldtitel allround veroverde en op de Olympische Spelen van Sotsji goud (ploegachtervolging) en zilver (1500 meter) won. Op de Winterspelen van Pyeongchang behaalde hij twee keer brons (ploegachtervolging en massastart). „Het is mooi dat ik me kan aansluiten bij een collectief met sprinters. Ik hoop dat ik kan profiteren van de snelle jongens in het team en mezelf kan ontwikkelen”, aldus Verweij.

Coach Van Velde is blij met de komst van de excentrieke schaatser. „Koen is een zeer talentvol schaatser en een aanwinst op de 1000 en 1500 meter.”

