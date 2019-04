’Transfer Mathieu naar Quick Step nu niet aan de orde’

Adrie van der Poel was woensdagavond te gast in Extra Time Koers van de Belgische zender VRT. Vooraf beantwoordde hij enkele vragen van de fans in een Facebook-live. En uiteraard kwam ook hier een mogelijke transfer aan bod.

„Wat Mathieu de voorbije weken heeft gepresteerd, is iets unieks”, aldus een trotse vader. „Alle vooropgestelde doelen werden ruimschoots overtroffen, maar er zijn nog genoeg dromen. Volgend jaar zal hij in zijn klassieke seizoen ongeveer hetzelfde rijden, met de Ronde van Vlaanderen en waarschijnlijk ook Roubaix.”

Zeg nooit nooit

Hij vervolgt: „Maar we zitten ook nog met het mountainbiken, er wachten drukke maanden september en oktober met WK’s op de weg en in het mountainbiken, een testevent in Tokio. Hij zal niet alles kunnen doen. Of ik dan raad geef? Ik zal wel eens kritisch naar zijn programma kijken en enkele suggesties geven, maar in de ploeg weten ze al wat hij kan en niet kan.”

’Die ploeg’ is het ’kleine’ Corendon-Circus. Geen WorldTour-ploeg en dus gonst het van de geruchten. „Nog even wachten”, wimpelt Adrie de interesse af. „We zitten al vanaf 2010 bij die ploeg en de contacten lopen prima, bijna perfect: het materiaal is in orde en hij kan zijn eigen ding doen. Tot op heden zijn we er financieel er ook altijd uitgekomen. Een transfer naar Deceuninck-Quick Step? Dat is op dit moment nog niet aan de orde. Zeg nooit nooit, natuurlijk.”

Bizar genoeg is de weg ondanks al zijn successen niet de favoriete discipline van Mathieu, weet zijn vader: „Ik denk dat zijn voorkeur toch uitgaat naar het veldrijden en dan de mountainbike. Op de weg is hij niet zo’n fan van die saaie aanlopen, het tactische gekoers en die gesloten wedstrijden. De koers die hem het nauwst aan het hart ligt, is wel Parijs-Roubaix. Hij heeft volgens mij ook de kwaliteiten om die koers ooit te winnen.”