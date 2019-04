Verstappen verwacht geen wonderen van nieuwe Honda-motor

.„Het gaat vooral om betrouwbaarheid en de levensduur van de motor. Qua prestatie zal het een klein stapje zijn, maar geen enorme stap”, aldus Verstappen over de extra 20 pk voor de krachtbron, al wordt die hoeveelheid door adviseur Helmut Marko ondanks eerdere uitlatingen nu enigszins naar beneden bijgesteld. Verstappen is niet verrast door de zogenaamde Spec 2 van Honda.

„Dit wisten we al een tijdje. Er was ook niets mis met de andere motor. Honda pusht heel hard om met updates te komen. Dat is alleen maar mooi.”

Enige nadeel is dat er normaal gesproken zeker een of meerdere gridstraffen in het verschiet liggen voor Verstappen en onder anderen zijn teamgenoot Pierre Gasly, later dit seizoen. Coureurs mogen per seizoen sanctievrij maar drie motoren gebruiken. Verstappen: „Maar het laatste jaar hebben we al laten zien dat je op het podium terecht kunt komen, zelfs als je achteraan start, zoals in Austin. Het is geen enorm probleem. Zo lang we aan het einde van het seizoen maar kunnen zeggen dat we het gat met Ferrari en Mercedes qua motorvermogen enigszins gedicht hebben, is dat prima.”

Verstappen beseft dat Red Bull haast moet maken om het gat met de top te verkleinen, ook wat de auto zelf betreft. Tijdens de vijfde race in Barcelona komt er traditiegetrouw een groot aerodynamisch pakket op de auto. De Nederlander, na drie maximale resultaten derde in de strijd om het wereldkampioenschap, weet dat hij komend weekeinde in Baku ook niet de beste papieren heeft.

„Dat lange rechte stuk hier is natuurlijk niet in ons voordeel, maar als we een goede set-up vinden is alles hier mogelijk. Zeker op Ferrari gaan we tijd verliezen. Het is een heel tricky circuit. Het liefst hoop ik op een saaie race zondag en dat ik met een minuut voorsprong op de eerste plek rijd. Maar dat zal niet gebeuren, denk ik…”