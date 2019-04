Haase redt het net niet tegen Coric

Vorig jaar deed Haase niet mee in Boedapest en in 2017 strandde hij ook in de tweede ronde. De nummer 64 van de wereld trof met Coric een speler die op het sterk bezette masterstoernooi van Monte Carlo nog de kwartfinales had bereikt. Haase had daar in het dubbelspel met Wesley Koolhof de finale verloren.

Op het Hongaarse gravel hadden beiden een set gewonnen toen Coric de servicegame van Haase won. De Hagenaar herstelde dit in de vijfde game maar zag de tien jaar jongere Coric op 5-4 matchpoints krijgen op de service van Haase. De eerste sloeg de Nederlander nog weg, maar de tweede kans wist Coric wel te benutten.