Protesten bij debuut chemiebedrijf in wielerpeloton

In die koers presenteert Ineos zich voor het eerst als de nieuwe hoofdsponsor van de wielerploeg van de Britse manager Dave Brailsford, die met Team Sky zo veel successen vierde in de afgelopen jaren.

„We willen vooral het bewustzijn van de mensen vergroten. We gebruiken de koers om te laten zien wat Ineos is en uiten onze zorgen over een bedrijf in fossiele brandstoffen dat de omgeving vernietigt”, zegt een woordvoerder op Cyclingnews.

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome is vermoedelijk de kopman van Ineos in de Ronde van Yorkshire. Het bedrijf is in handen is van de steenrijke zakenman Jim Ratcliffe. Frack Free United verspreidt bij de start duizenden maskertjes met de beeltenis van Ratcliffe.