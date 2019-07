Horner: ’Gasly heeft een Ctrl-Alt-Delete nodig’

„Ik denk dat wij bij Pierre Gasy de toetscombinatie Ctrl-Alt-Delete moeten vinden, om zo opnieuw te kunnen beginnen. Pierre heeft baat bij een harde reset, waarmee hij zijn hoofd even helemaal leeg weet te maken”, zegt hij tegen Motorsport.com.

Bij de GP van Oostenrijk lapte Max Verstappen Gasly zelfs. En dat kwam volgens Horner niet door technische mankementen, wat het extra pijnlijk maakte. „Dat neemt echter niet weg dat we Pierre blijven steunen, omdat we weten waar hij toe in staat is. Hij is een snelle coureur, waarin we blijven geloven en we zullen er dan ook alles aan doen om hem weer te laten presteren”, aldus de Brit.

Gasly lijkt gebukt te gaan onder de suprematie van ploeggenoot Verstappen. „Max presteert week in week uit op een hoog niveau en dat voert de druk bij Pierre om ook te presteren natuurlijk op. We zijn echter niet van plan om Pierre te vervangen. Hij is een Red Bull-coureur, waarmee we maar wat graag samen willen werken om het beste eruit te halen.”

