Bukayo Saka hekelt sociale media na haatberichten

De Engelse voetballer Bukayo Saka heeft in een reactie op alle haatberichten die hij heeft gekregen sociale mediaplatforms Instagram, Twitter en Facebook bekritiseerd. „Ik wist meteen wat voor haat ik zou gaan ontvangen en het is de verdrietige realiteit dat die machtige platforms niet genoeg doen om dat soort berichten te stoppen”, reageerde hij.

Saka miste na ploeggenoten Marcus Rashford en Jadon Sancho voor hem de laatste strafschop in de strafschoppenserie van de EK-finale tegen Italië, waardoor de Italianen de Europese titel grepen. De drie zwarte voetballers kregen daarna een stroom van racistische berichten op sociale media over zich heen. „Aan de sociale mediaplatforms Instagram, Twitter en Facebook, ik wil niet dat enig kind of volwassene de hatelijke en kwetsende berichten ontvangt die Marcus, Jadon en ik deze week hebben gekregen”, schrijft de 19-jarige voetballer van Arsenal.

De voetballer verontschuldigde zich voor het missen van de strafschop. „Ik heb echt geloofd dat we deze voor jullie zouden winnen”, richtte hij zich tot aan de supporters van Engeland. „Het spijt me dat we de cup niet ’naar huis’ konden brengen dit jaar, maar ik beloof jullie dat we alles zullen geven om ervoor te zorgen dat deze generatie weet wat winnen is.”