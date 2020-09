Opgave Bauke Mollema in Tour de France

Vlak nadat Mollema was gevallen, kwam het bericht van opgave binnen. In een flauwe bocht verloor de 33-jarige Groninger de macht over het stuur van zijn fiets. Op beelden is te zien dat Mollema na zijn val wel weer is opgestaan. Het lijkt erop dat Mollema zijn pols heeft gebroken.

Mollema bezette tot zijn opgave de dertiende plek in het klassement, met 2 minuten en 31 seconden achterstand op Roglic. Mollema was de Tour begonnen als kandidaat voor het podium. In 2013 eindigde de huidige renner van Trek-Segafredo op de zesde plek in de belangrijkste wielerronde.

Romain Bardet, de Franse nummer 4 van het algemeen klassement, belandde ook op het wegdek. Hij bleef even zitten, maar stapte vervolgens weer op de fiets.

Tweede Tour-opgave Mollema

Mollema moest in 2012 ook al een keer opgeven. De Nederlander vertelde voor het begin van de loodzware bergetappe nog dat hij zich goed voelde. Hij hoopte zich in de finale te kunnen meten met de beste renners van het algemeen klassement.