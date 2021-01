FC Utrecht pakt diep in blessuretijd een punt tegen PEC Zwolle

Het duel in de lege Galgenwaard ging spetterend van start. Binnen twee minuten bracht Sander van de Streek (woensdag matchwinnaar tegen AZ) de thuisclub al aan de leiding, maar drie minuten later was het weer gelijk. Virgil Misidjan (die midweeks ook al scoorde tegen Heracles Almelo) zette de 1-1 op het bord.

Strafschoppen

Kort voor rust nam PEC via een penalty zelfs de leiding. Immanuel Pherai schoot een opstuiterende bal over, maar Willem Janssen kwam te laat in en raakte de Zwollenaar hard op zijn voet. PEC kreeg een strafschop en Thomas Lam schoot feilloos raak. Aan het begin van de tweede helft mocht ook Adam Maher vanaf elf meter aanleggen en ook de Utrecht-middenvelder faalde niet.

Het was een nieuwkomer in Zwolse dienst, Thomas Buitink, die de thuisclub opnieuw op achterstand bracht. De huurling van Vitesse strafte prutswerk in de Utrechtse defensie keihard af. Via invaller Moussa Sylla kreeg FC Utrecht in de slotfase dé kans op 3-3, maar de aanvaller schoot na een mooie aanval hopeloos naast.

Thomas Buitink juicht na zijn 2-3. Ⓒ ANP

Ook Van de Streek kreeg via een kopbal nog een uitgelezen kans op 3-3, maar ook de middenvelder kopte naast. Dat deed Hidde ter Avest niet. De winterse aanwinst kopte diep in blessuretijd op aangeven van Bart Ramselaar raak. Kort daarvoor was PEC Zwolle met tien man komen te staan, nadat Bram van Polen Remco Balk omver had geduwd en met rood werd weggestuurd.

Door de remise blijft FC Utrecht achtste in de Eredivisie, PEC Zwolle staat veertiende.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie