Franz Beckenbauer pleit voor terugkeer Thomas Müller: ’Nu lacht de hele wereld ons uit’

„Het was niets van het Duitse team. Een totale black-out”, aldus Beckenbauer. „Gelukkig zijn er zelden dergelijke mislukkingen bij de nationale ploeg. Maar er is een leiderschapsprobleem op het veld in het team van Joachim Löw. Ik heb geen volwassenheid gezien, niets. Je hebt leiders nodig als het niet goed gaat.”

Door het gebrek aan leiderschap pleit Beckenbauer voor een terugkeer van de 31-jarige Thomas Müller, die bij Bayern helemaal is opgeleefd. „Müller zou de ploeg opzwepen, zoals bij Bayern in moeilijke fases in de wedstrijd”, aldus de Duitse voetballegende.

Franz Beckenbauer hoopt dat Thomas Müller terugkeert in het Duitse elftal. Ⓒ HH/ANP

„Als het in maart niet lukt bij de laatste interlands voor het EK, moet Löw van koers veranderen.” Duitsland is op het EK ingedeeld in een groep met Frankrijk, Portugal en Hongarije.

Löw zelf moet blijven zitten als het aan Beckenbauer ligt. „Natuurlijk moet hij doorgaan en coachen op het EK. Uiteindelijk helpt dit spel hem om nieuwe kennis te vergaren.”