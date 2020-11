Video: Geëmotioneerde Simeone is niet stil voor Maradona

Terwijl de 22 spelers op het veld stil waren, klapte de zichtbaar geëmotioneerde Simeone in zijn handen voor de man die Argentinië in 1986 de wereldtitel bezorgde.

Mytisch

De 50-jarige trainer van Atletico had eerder in de week al gereageerd op de dood van Maradona. „Een mythisch persoon heeft ons verlaten, een Argentijn die al zijn rebelse streken gebruikte om te vechten voor positieve en negatieve dingen. Mijn generatie groeide op met Maradona, we keken allemaal naar hem toen we begonnen met voetballen”, zei Simeone.

Bekijk ook: Sevilla flikt het opnieuw in de slotfase

„Hij was onze gids, hij leerde ons hoe het spel gespeeld moest worden. Hij heeft ons zoveel geleerd. Onze voetbalidentiteit is ontstaan door naar hem te kijken. Bij Sevilla nam hij me op een fantastische manier onder zijn hoede. Hij liet me ook zien wat het betekent om voor Argentinië te spelen. Ik voel dat hij altijd bij ons is.” Op het WK van 1994 behoorde Simeone net als Maradona tot de Argentijnse selectie, maar Pluisje werd al in de groepsfase naar huis gestuurd nadat hij op doping was betrapt.

Atletico Madrid won met 1-0 van Valencia door een eigen doelpunt van Toni Lato. De ploeg van Simeone is dit seizoen nog ongeslagen in de Spaanse competitie.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga