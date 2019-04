Bertens komt dip te boven

In de eerste set had Bertens lange tijd het betere van het spel, maar omdat ze haar kansen niet benutte, ging Bencic met setwinst aan de haal. Bertens kreeg vijf kansen om haar 22-jarige opponente te breken, maar slaagde daar niet in. Bencic sloeg op 4-4 wel direct toe.

Sluiter de baan op

In de tweede set leverde Bertens direct haar eerste servicegame in. De Nederlandse tennisster toonde zich vervolgens mentaal sterk. Ze brak direct terug. Bij een 3-2 voorsprong kwam coach Raemon Sluiter de baan op. De Rotterdammer proefde het ongenoegen bij Bertens, die niet in haar beste doen was. „Probeer zolang mogelijk op de baan te staan. Je wilt eigenlijk weer pleite, maar ga ervoor. Je zit nog in de wedstrijd. Wat je tussen de punten door doet maakt mij niet uit, maar ga ervoor”, vertelde hij zijn pupil.

De peptalk van Sluiter leek eventjes effect te hebben. Bertens creëerde voor de tweede keer drie breekpunten op een rij, maar opnieuw kon ze niet toeslaan, ondanks een opgelegde kans op 15-40. Bertens gaf echter niet op en kreeg twee games later weer een breekkans. Die was wel aan de de inwoonster van Breda besteed. Een paar minuten later had ze de tweede set binnen.

Aces

De derde en beslissende set begon Bertens wat weifelend. Bencic kreeg bij 1-0 voor meteen een breekpunt op de service van de Nederlandse, maar die sloeg ze weg. Met moeite harkte ze de game binnen, waar vooral enkele aces het werk voor haar deden. In de vijfde game kreeg Bertens zomaar een belangrijke breek in de schoot geworpen. Op breekpunt tegen sloeg de Zwitserse een dubbele fout: 3-2. De volgende game serveerde een goed spelende Bertens op love, en weer met enkele aces.

Op dat moment stond ze op 18 aces in de wedstrijd. In totaal sloeg ze er twintig. Ze is de tennisster in de WTA-tour met de meeste aces op haar naam in 2019. „Twintig, dat is me nog nooit eerder gelukt” riep ze na afloop.

’Heel zwaar’

Bencic was het helemaal kwijt. Op 4-2 kreeg Bertens wederom een breekpunt. Helaas rechtte de Zwitserse net op tijd haar rug. Bij 5-4 en 40-0 was bij matchpoint meteen raak.

„Het was heel zwaar. Ik speelde zeker niet mijn beste tennis. Mijn service heeft me er vandaag doorheen gesleept”, aldus Bertens meteen na haar gewonnen wedstrijd.

Kwartfinale

Het was de derde ontmoeting tussen Bertens en Bencic. In 2017 in Indian Wells en in 2018 in Wuhan bleek de Nederlandse telkens een maatje te groot voor Bencic, die in 2018 en 2019 met haar landgenoot Roger Federer de Hopman Cup won.

Bertens neemt het in de kwartfinale op tegen de winnares van het duel tussen Andrea Petkovic en Angelique Kerber.