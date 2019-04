Video: Spits ontslagen na lachwekkende panenka

De spits van Independiente de Campo Grande in Paraguay miste in een penaltyserie zijn elfmetertrap met een lachwekkend slechte panenka, waarna zijn team werd uitgeschakeld in de Copa Sudamericana.

„Totaal onverantwoordelijk”, vond voorzitter Eriberto Gamarra, waarna die Parra prompt uit de selectie zette en zelfs ontsloeg.