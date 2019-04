Robben: ’Dat wil ik ook het liefste’

Na een slepende blessure heeft het Nederlandse voetbalicoon de groepstraining hervat. „Ik heb lange tijd hard gewerkt. Het was een heel zware periode. Ik wil hier gewoon goed afsluiten. Ik moet nu zorgen dat ik erbij blijf”, vertelt de 35-jarige Nederlander op het Twitter-account van zijn club.

Maandenlang trachtte Robben terug te komen op het hoogste niveau, maar steeds was daar weer een tegenslag. Robben gaf niet op. „Er zijn zo veel mensen die mij hebben aangesproken die zeiden: ’we willen je graag nog een keer op het veld zien.’ En dat wil ik ook het liefste. Gezond en fit: zo wil ik afscheid nemen. En dan het liefste met twee titels. We hebben nog wat te doen. Wellicht kan ik nog bijdragen.”

Bayern München ligt al uit de Champions League, maar heeft met vier speelronden te gaan nog wel alle kans op de landstitel. De voorsprong op Borussia Dortmund is één punt. Robben kan zijn twaalfde landstitel veroveren. Op 25 mei gaat hij met Bayern bovendien voor winst in de DFB Pokal. RB Leipzig is dan de tegenstander.

Robben puft even uit tijdens de training. Ⓒ BSR Agency

Wellicht dat Robben in de komende wedstrijden nog een mooie mijlpaal kan verwezenlijken. De grens van honderd doelpunten lonkt voor de Bedumer in de de Duitse competitie. Vanaf 2009 produceerde hij 98 doelpunten in de Bundesliga.