’Vergelijking Van der Poel met Merckx overdreven’

— De sportwereld raakt niet uitgepraat over Mathieu van der Poel. Zijn spectaculaire zege in de Amstel Gold Race opent vragen over waartoe dit supertalent in staat is en of hij nu niet veel te veel doet. Oud-toprenner Hennie Kuiper (70), die vier van de vijf grote klassiekers won, wereldkampioen op de weg werd en twee keer als tweede in de Tour de France eindigde, komt ’Matje’ te hulp: „Hij doet precies het juiste.”