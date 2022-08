Schreuder gefrustreerd over gang van zaken Antony: ’Waar zijn we nu mee bezig?’

Schreuder had Antony graag behouden voor Ajax, na het vertrek van Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Nicolas Tagliafico, André Onana en Perr Schuurs. Maar de directie en de raad van commissarissen van de club uit Amsterdam stemden uiteindelijk toch in met een transfer.

Aangesproken

Antony weigerde de afgelopen anderhalve week met de selectie van Ajax te trainen. „Dat vind ik raar. Daar is hij uiteindelijk ook op aangesproken”, zei Schreuder bij Ziggo Sport. „Ik vind het niet goed dat binnen de organisatie van Ajax een dergelijke omgangsvorm mogelijk is. Het is zonde dat het gebeurt. Persoonlijk vind ik het gewoon slecht.”

„Ik snap het als je een of twee dagen teleurgesteld bent, maar je bent ook een professional”, doelde Schreuder op het gegeven dat Ajax een bod van 80 miljoen en een bod van 90 miljoen op de Braziliaanse aanvaller heeft afgewezen. „Maar binnen een paar dagen heb je wel door wat er aan de hand is. Dan ga ik gewoon verder met de jongens die er wel bij zijn.”

Boos

„Er zijn natuurlijk meerdere mensen die erover beslissen”, weet Schreuder. „Ik vind het gewoon slecht dat het gebeurt. Ik ben er ook boos over. Waar zijn we nu mee bezig? Dat frustreert je als trainer. Hij moet gewoon zijn ding doen. Ik sprak er met hem over en hoorde zijn kant van het verhaal. Je probeert het als trainer van je af te schuiven en verder te gaan met de jongens die je wel hebt. Maar mijn persoonlijke gevoel is dat het gewoon slecht is.”