PSV ook in Tilburg met De Jong ’op 10’

De Eindhovenaren wonnen toen met 3-1. Topscorer Luuk de Jong start opnieuw als aanvallende middenvelder, met kort voor hem spits Donyell Malen. Steven Bergwijn en Hirving Lozano bezetten in Tilburg de flanken. De Jong krijgt op het middenveld steun van de controleurs Pablo Rosario en Michal Sadilek.

PSV moet winnen van Willem II om mee te blijven doen in de titelstrijd. Bij winst komt het elftal van trainer Mark van Bommel in punten weer op gelijke hoogte met Ajax, dat een veel beter doelsaldo heeft. Na donderdag ligt de Eredivisie zo goed als twee weken stil. De voorlaatste speelronde is zondag 12 mei en de laatste wedstrijden zijn ingepland voor woensdag 15 mei. Komende maandag (29 april) wordt het restant van het woensdagavond gestaakte duel PEC Zwolle-FC Groningen afgewerkt.

