’Omstreden’ Semenya verrast met optreden op 5000 meter

Dat deed de atlete opmerkelijk genoeg op de 5000 meter, waar ze normaal gesproken op de 800 meter uitkomt. Semenya is in afwachting van een uitspraak van sporttribunaal CAS nadat de internationale atletiekfederatie IAAF besloot dat atletes met een van nature te hoge testosteronspiegel medicijnen moeten slikken om de waarde van dat hormoon te verlagen.

Oneerlijke concurrentie

Die sporters, onder wie de tweevoudig olympisch kampioene, zouden anders in het voordeel zijn. De door de IAAF gewenste maatregel geldt overigens alleen voor atletes op de afstanden tussen de 400 en 1500 meter. Met name op die afstanden zou sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Semenya ging in beroep.

Semenya leek de 5000 meter aardig onder de knie te hebben, al was haar tijd (16.05,97) nog niet bijzonder. De beste jaartijd is 45 seconden beter. Als de IAAF haar plannen kan uitvoeren, is de drievoudige wereldkampioene weliswaar bij de WK atletiek later dit jaar in Doha niet welkom op haar favoriete 800 meter, maar zou ze op de 5000 meter alsnog in actie kunnen komen.