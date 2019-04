Fraai record Kiki Bertens

De Nederlandse sloeg tijdens haar overwinning op Belinda Bencic 43 keer een eerste opslag in, twintig keer was een ace het resultaat. „Zo veel heb ik er nog nooit geslagen”, zei Bertens in het interview direct na afloop op de baan. In totaal verloor Bertens maar vijf punten op haar eerste opslag. Op de WTA-Tour kwam alleen de Slowaakse Viktoria Kuzmova in 2019 ook tot twintig aces in één wedstrijd.

In de kwartfinales krijgt Bertens te maken met Angelique Kerber. In het verleden trof ze de voormalig nummer één van de wereld vier keer. De tussenstand in onderlinge ontmoetingen is 2-2. Ook op gravel wonnen beide speelsters een keer. In 2016 verraste Bertens Kerber in de openingsronde van Roland Garros. Vorig jaar pakte de Duitse haar revanche in de derde ronde in Parijs. Toen was Kerber een balende Bertens in twee tiebreaks de baas.