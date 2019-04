NAC houdt sprankje hoop na verlies Excelsior

Het verschil tussen hekkensluiter NAC en nummer 17 Excelsior is met nog twee speelronden te gaan vijf punten. Hadden de Kralingers gewonnen in het Cars Jeans Stadion, dan was het doek voor NAC donderdagavond gevallen. Maar dat gebeurde niet.

El Khayati

Via Nasser El Khayati kwam de thuisclub al na twee minuten op voorsprong. De middenvelder rondde een scherpe voorzet van Sheraldo Becker goed af, maar hij kreeg daarvoor ook alle gelegenheid van Jurgen Mattheij. De verdediger van Excelsior had de bal weg kunnen glijden, maar liet de bal lopen waardoor El Khayati binnen kan schieten.

Heel lang keek Excelsior niet tegen een achterstand aan, want nadat ADO-keeper Robert Zwinkels eerst nog een kopbal van Ali Messaoud onschadelijk had gemaakt, moest de doelman uit de daaropvolgende corner wel capituleren. Jeffry Fortes kon een voorzet van Denis Mahmudov vogelvrij intikken. Na een klein half uur kwam ADO via Danny Bakker opnieuw aan de leiding.

Becker

De middenvelder klopte Jerdy Schouten in de lucht en knikte een corner van John Goossens via de vingertoppen van Alessandro Damen binnen. In de tweede helft was ADO de bovenliggende partij en leken de belangen voor de thuisclub groter dan die van de bezoekers. Twintig minuten voor tijd besliste Becker het duel definitief, door met een van richting veranderd schot doel te treffen.

Excelsior kreeg via Mounir El Hamdaoui nog een reuzenkans op 3-2, maar de aanvaller tikte een teruggekopte bal van Mattheij in vrije positie over. Door de nederlaag is Excelsior vrijwel zeker veroordeeld tot het spelen van play-offs. Met nog twee duels te gaan is de achterstand op nummer 15 FC Emmen vijf punten. De Kralingers gaan nog op bezoek bij Heracls Almelo en sluiten af thuis tegen AZ.

ADO Den Haag koestert nog een klein kansje op de play-offs om Europees voetbal. De achterstand op nummer 8 (die positie geeft recht op het seizoenstoetje als Ajax de KNVB-beker wint) bedraagt vijf punten.

