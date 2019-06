Discutabele beslissing helpt VS verder op WK

Een kwartier voor tijd schoot Megan Rapinoe de VS naar de zege. Het duurde vijf minuten voordat arbiter de Hongaarse arbiter Katalin Kulcsar het sein op groen zette voor het geven van de penalty.

De scheidsrechter floot in eerste instantie voor een overtreding van Virginia Torrecilla op Rose Lavelle. Kulcsar legde de bal aanvankelijk op de stip, maar de VAR gaf aan dat ze de beelden nader moest bekijken.

Megan Rapinoe schiet voor de tweede keer raak. Ⓒ Reuters

Het leek erop dat Lavelle een fopduik maakte, maar ook na het bestuderen van het moment ging de bal op de stip. Rapinoe schoot haar tweede penalty van de avond erin. Eerder had ze in de beginfase gescoord. Vervolgens zorgde Jennifer Hermoso snel voor de gelijkmaker. In de tweede helft klaarde VS de klus alsnog.

VS stuit nu op gastland Frankrijk in de kwartfinales. Dat duel wordt vrijdag in Parijs gespeeld.

