Spraakmakende overname Newcastle United door Saoedisch investeringsfonds is een feit

Afgelopen zomer werd de veelbesproken overname nog afgeketst, nadat het te lang duurde voordat het onderhandelingsproces kon worden afgerond. Ook werden de Premier League-wedstrijden in Saoedi-Arabië illegaal uitgezonden door een piratenzender. Er was een verbod op beIN Sports, dat de uitzendrechten in handen heeft, maar dat verbod wordt nu opgeheven. Bovendien heeft de Premier League nu de zekerheid gekregen dat de staat niet direct betrokken zal zijn bij het runnen van de club.

De club was de afgelopen 14 jaar in handen van Ashley. Veel Newcastle-fans willen dat de Britse miljardair de club, die volgens hen wordt geplaagd door een gebrek aan investeringen en ambitie, verlaat. Newcastle staat momenteel op en teleurstellende negentiende plaats in de Premier League. De club heeft na zeven wedstrijden slechts drie punten verzameld.

Het Saoedische consortium krijgt 80% van de aandelen in handen, 10% gaat naar projectontwikkelaars Simon en David Reuben en 10% gaat naar PCP Capital Partners van Staveley.