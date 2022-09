Atlético veroordeelt racisme na forse kritiek premier Spanje

„Deze gezangen wekken enorme afkeer en verontwaardiging op. We zullen niet toestaan dat iemand zich achter onze kleuren verschuilt om beledigingen van racistische of xenofobe aard te uiten”, laat de club in een verklaring op de website weten.

Atlético zegt dat de club geen tolerantie voor racisme heeft. „We zullen niet stoppen voordat we het weg hebben.” De club laat weten dat er contact met de autoriteiten is opgenomen en dat het de volledige medewerking verleent aan het onderzoek naar de gebeurtenissen buiten het stadion. „We vragen ze om de mensen te identificeren die daaraan hebben meegedaan om daarna over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van degenen die lid zijn van de club.”

Eerder dinsdag had de Spaanse premier Pedro Sánchez uitgehaald naar Atlético, omdat de club nog geen afstand had genomen van de racistische spreekkoren. „Ik ben een groot supporter van Atlético Madrid, dus ik ben heel verdrietig”, zei Sánchez bij de Verenigde Naties in New York tegen Politico. „Ik denk dat het belangrijk is dat voetbalclubs dit soort gedrag serieus nemen en erop reageren.”

In een video die werd gepubliceerd door de radiozender Cope in de aanloop naar de wedstrijd in het Cívitas Metropolitano in Madrid is te horen dat honderden aanhangers van Atlético „Vinícius, je bent een aap, je bent een aap” zingen. Volgens lokale media waren er ook apengeluiden te horen tijdens de wedstrijd en verwensingen aan het adres van de Braziliaan.

