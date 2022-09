Spaanse premier hekelt Atlético na uitblijven reactie op racisme

In een video die werd gepubliceerd door de radiozender Cope in de aanloop naar de wedstrijd in het Cívitas Metropolitano in Madrid is te horen dat honderden aanhangers van Atlético „Vinícius, je bent een aap, je bent een aap” zingen. Volgens lokale media waren er ook apengeluiden te horen tijdens de wedstrijd en verwensingen aan het adres van de Braziliaan.

„Ik ben een groot supporter van Atlético Madrid, dus ik ben heel verdrietig”, zei Sánchez bij de Verenigde Naties in New York tegen Politico. „Ik verwachtte een duidelijke boodschap van de clubs tegen dit soort gedrag, dat is wat ik vraag van mijn team. Ik denk dat het belangrijk is dat voetbalclubs dit soort gedrag serieus nemen en erop reageren.”

