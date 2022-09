VIDEO Honderden Atlético-fans zingen racistisch spreekkoor richting Real-spits Vinícius

Er is te horen dat honderden aanhangers van Atlético zingen „Vinícius, je bent een aap, je bent een aap”, in een video die werd gepubliceerd door de radiozender Cope in de opbouw naar de wedstrijd in het Cívitas Metropolitano in Madrid. Volgens lokale media waren er ook apengeluiden te horen tijdens de wedstrijd en verwensingen aan het adres van de Braziliaan.

Atlético heeft nog niet gereageerd op de berichten. Op social media riep de club de fans op de club te steunen met respect voor de tegenstander.

Bekijk ook: Real wint bewogen Madrileense derby van Atlético

Pedro Bravo, voorzitter van de Spaanse bond voor voetbalmakelaars, kreeg forse kritiek afgelopen week na zijn uitspraken dat hij zich stoorde aan de manier waarop Vinícius zijn treffers viert. „Als hij de samba wil dansen moet hij naar het Sambódromo van Rio gaan”, zei Bravo. „Hier moet je je medespelers respecteren en stoppen je als een aap te gedragen.” Bravo meldde na alle ophef spijt te hebben van zijn opmerkingen.