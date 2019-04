Promes draagt bij aan klinkende zege Sevilla

De Oranje-international opende in de 55e minuut de score tegen Rayo Vallecano. Een kwartier later stond er al 4-0 op het scorebord, uiteindelijk werd het zelfs 5-0. Het was een belangrijke zege voor Sevilla, dat strijdt om een plaats die recht geeft op deelname aan de Champions League.

El Haddadi trefzeker

Promes brak door op links, stuitte eerst nog op doelman Alberto Garcia, maar schoot in de rebound met een volley knap raak. Munir El Haddadi (2) en Wissam Ben Yedder deden de ploeg binnen de kortste keren uitlopen naar 4-0. In de slotfase maakte Bryan Gil er nog 5-0 van.

Sevilla klom naar de vierde plaats in La Liga. Het heeft één punt meer dan Getafe, dat donderdagavond Real Madrid ontvangt. De Madrileense buurtclub Rayo Vallecano kan degradatie bijna niet meer ontlopen.

Bekijk hier de uitslagen en stand in La Liga