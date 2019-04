PSV sluit met zege weer aan bij Ajax

Zo nadert de Eredivisie met nog twee competitieronden te gaan een spannende ontknoping. Koploper Ajax en achtervolger PSV houden elkaar qua punten in evenwicht, maar het doelsaldo van de Amsterdammers is na 32 speelronden tien doelpunten beter dan dat van de Eindhovenaren. Ajax ontvangt in eigen huis FC Utrecht en sluit af bij De Graafschap, terwijl PSV over twee weken eerst naar AZ afreist en op de slotdag Heracles Almelo ontvangt.

Lessen van vorig seizoen

In de wetenschap dat Ajax door de zege op Vitesse weer drie punten voorsprong had genomen, wist de formatie van Mark van Bommel wat het te doen stond. De ploeg restte niets anders dan drie punten pakken in het Koning Willem II Stadion en had daarbij lessen getrokken uit het bezoek van vorig seizoen. Destijds verloor de formatie van toenmalig coach Phillip Cocu met 5-0, en die wedstrijd passeerde logischerwijs in alle voorbeschouwingen weer even de revue.

Bekijk ook: PSV vestigt record in Tilburg

Maar al snel werd duidelijk dat PSV voor een dergelijk horrorscenario niet hoefde te vrezen in Tilburg. De formatie van Adrie Koster leek met de gedachten al bij de bekerfinale van 5 mei en kon het de bezoekers amper lastig maken. Het enige wapenfeit in de eerste helft was een schotje van Alexander Isak, dat naast het doel van Jeroen Zoet hobbelde. Isak was voorafgaand aan het duel nog de hoofdrolspeler in een opmerkelijk tafereel.

Sol en Isak

Fran Sol, voorganger van Isak in de spits in Tilburg, nam voor de wedstrijd afscheid en kreeg van alle Willem II-spelers een high-five of een knuffel. Isak leek de Spanjaard niet te herkennen of herkende hem niet, maar feit was dat Isak Sol geen blik waardig gunde.

Nadat Hirving Lozano een voorzet van Angelino naast had gehakt en Pablo Rosario een corner eveneens aan de verkeerde kant van de paal kopte, zette Donyell Malen PSV na een half uur op voorsprong. De handige aanvaller combineerde met Rosario, liet Vurnon Anita en Jordens Peters staan en schoof de 0-1 langs Michael Woud binnen. Zes minuten later zag de goalie er uit Nieuw-Zeeland weer niet goed uit, toen hij (gehinderd door Luuk de Jong) mistastte bij een vrije trap van Michal Sadilek en de 0-2 in de touwen lag.

En ook in het restant van de wedstrijd waren de (beste) kansen voor PSV. Angelino schoot rakelings naast, De Jong schoot vallend over en Steven Bergwijn zag een knal van afstand via de benen van Woud over het doel verdwijnen. Halverwege de tweede helft gooiden de bezoekers het duel definitief in het slot, toen Bergwijn en Malen door het hart van de Tilburgse defensie combineerden en eerstgenoemde de 0-3 binnen schoof.

Blessure Lozano

Een domper op de makkelijke avond was het uitvallen van Lozano tien minuten voor tijd. De Mexicaan trachtte een pass van invaller Erick Gutierrez te controleren, maar werd van achteren lelijk geraakt door Freek Heerkens. Het was direct einde wedstrijd voor de aanvaller, die per brancard het veld verliet en waarvan moet worden afgewacht hoe ernstig de schade is.

Bekijk ook: Lozano per brancard van het veld

PSV heeft na het bezoek aan Tilburg ruim twee weken geen wedstrijd, terwijl Willem II zich kan gaan opmaken voor de bekerfinale tegen Ajax op 5 mei. De Tilburgers hebben daarmee nog twee ijzers in het vuur in de strijd om Europees voetbal, want mochten de Tilburgers de eindstrijd in De Kuip verliezen, dan geeft ook plaats 8 in de Eredivisie recht op play-offs. Die plek heeft Willem II nu in handen.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie