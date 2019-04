Lozano per brancard van het veld

De watervlugge aanvaller uit Mexico moest in de 83e minuut het veld noodgedwongen per brancard verlaten. Het lijkt erop dat Lozano is getroffen door een ernstige knieblessure. Die werd veroorzaakt door een harde ingreeep van Willem II-verdediger Freek Heerkens.

De 23-jarige Lozano heeft dit seizoen al zeventien keer gescoord voor PSV in de Eredvisie. Dat aantal produceerde de aanvaller ook vorig seizoen.

PSV kende overigens een makkelijk avond in Tilburg. De enig overgebleven opponent van Ajax won met gemak: 0-3.

