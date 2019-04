Hateboer en De Roon naar bekerfinale met Atalanta

Het eerste duel van de halve eindstrijd in Florence eindigde in 3-3. Lazio is de tegenstander van Atalanta in de finale. Die club won woensdag met 1-0 van AC Milan, na een gelijkspel (0-0) in de eerste ontmoeting.

Luis Muriel hielp Fiorentina nog wel aan een voorsprong. Atalanta kwam op gelijke hoogte na een benutte strafschop van Josip Ilicic 1-1. Alejandro Gomez maakte de tweede treffer voor de thuisploeg.

Marten de Roon had weer een basisplaats bij Atalanta, Hans Hateboer was geschorst.