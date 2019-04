Van Gerwen ontsnapt op eigen verjaardag

Eerder in de prestigieuze competitie moest de viervoudig winnaar al een keer zijn meerdere in de 36-jarige Engelsman erkennen. Dat gebeurde in de vierde speelronde toen het 3-7 voor Wade werd. In de eerste seizoenshelft liep het sowieso nog niet helemaal bij Van Gerwen, die in die fase ook van Daryl Gurney verloor en gelijkspeelde tegen invaller John Henderson. Van de laatste vijf partijen in de Premier League, voorafgaand aan de dertiende speelavond in Birmingham, won hij viermaal en deelde nog eenmaal met Gerwyn Price de punten. Daarmee was de vorm wel weer terug. Dat liet hij tegen Wade zeker ook zien.

Hoge scores

De openingsfase van de partij werd gekenmerkt door twee breaks. Eerst leverde Wade zijn eigen beurt in, maar daarna brak hij Van Gerwen direct terug met een mooie bull-finish. The Machine, winnaar van de Premier League in 2009, had een patent op de bulls-eye. Ook de daaropvolgende leg finishte hij vanaf 121 uiteindelijk via het middelste rode rondje. Vanaf dat moment hield ook Van Gerwen echter tot 5-5 zijn eigen legs. Al ontsnapte hij daarbij in de zesde beurt nog wel doordat Wade een pijl op de dubbel miste.

Het was een partij van hoog niveau, mede gezien de gemiddelde scores van ruim boven de 100 die beide wereldtoppers noteerden. Van Gerwen ontsnapte uiteindelijk aan nederlaag door een 5-7 achterstand - Wade brak hem in de twaalfde leg - ternauwernood ongedaan te maken: 7-7. Dat was gezien de verhoudingen een terechte uitslag. Zo gooide Van Gerwen zelfs een hoger gemiddelde dan Wade: 106,78 om 103,66.

James Wade in opperste concentratie tijdens zijn worp. Michael van Gerwen loopt voorlangs. Ⓒ PDC

„Het was een goede wedstrijd. Hij heeft weinig kansjes laten liggen en mij veel pijn gedaan. Het was voor mij moeilijk om hem te breken”, analyseerde Van Gerwen tegenover RTL7 de partij. „Het is lastig om tegen James te spelen. Hij toont geen emoties of niets. Hij is gewoon een machine. Dan gaat alles er bij hem ook nog eens in. Ik heb er hard voor moeten vechten. Ik gooi twee goede laatste legs om het punt te pakken. Dat is wel belangrijk voor mij. Het was voor iedereen, denk ik, wel een mooie pot om te zien. Dan kun je ook niet klagen.”

Koppositie

Van Gerwen heroverde vorige week zijn koppositie ten koste van Rob Cross. Dat deed de beste darter ter wereld in een onderling gevecht met de Brit. De cijfers waren met 8-2 in legs overduidelijk, al ontsnapte hij in die partij wel aan een 0-3 achterstand. Daarna stelde Mighty Mike orde op zaken door acht legs op rij te winnen. Doordat Cross in Birmingham tegen Price opnieuw een punt verspeelde, behield Van Gerwen de voorsprong van één punt op de nummer 2 van de ranglijst.

Een groot feestje bouwen op zijn 30e verjaardag zal drievoudig wereldkampioen Van Gerwen, die zonder zijn vrouw Daphne en dochtertje Zoë in Birmingham was, niet doen. De Vlijmenaar reist direct door naar Saarbrücken, waar hij dit weekeinde aantreedt tijdens de German Darts Open. Daar heeft hij in de eerste ronde overigens een bye en komt hij zaterdag voor de eerste keer in actie. Afgelopen weekeinde schreef de nummer één van de wereld overigens al de 30e titel op de Euro Tour uit zijn carrière op zijn naam.

Michael van Gerwen is na afloop toch blij met het punt. Ⓒ PDC

Uitslagen 13e speelronde

Mensur Suljovic - Michael Smith 7-7

Rob Cross - Gerwyn Price 7-7

Daryl Gurney - Peter Wright 8-4

James Wade - Michael van Gerwen 7-7

Stand na 13 speelronden

1. Michael van Gerwen 13-19 (87-49)

2. Rob Cross 13-18 (80-63)

3. James Wade 13-15 (81-67)

4. Gerwyn Price 13-15 (80-75)

5. Mensur Suljovic 13-15 (77-73)

6. Daryl Gurney 13-14 (70-71)

7. Michael Smith 13-9 (68-82)

8. Peter Wright 13-9 (66-84)