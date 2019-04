Boze Van Bommel: ’Dit kan in geen enkel ander land’

Om Champions League-halve finalist Ajax tegemoet te komen, werd de 33e speelronde verzet van 28 april naar 15 mei, waardoor PSV na vanavond zestien dagen niet in actie hoeft te komen.

„Het is een buitengewoon rare situatie dat je aan het slot van de competitie plotseling zo lang niet in actie komt. Ik heb het gevoel dat iedereen het zomaar accepteert. Dit gebeurt in geen enkel andere land”, spuwde Van Bommel zijn gal tegenover FOX Sports.

„Ik snap dat Ajax niet op zondag en dinsdag (30 april, de eerste halve finale tegen Tottenham Hotspur, red.) in actie kan komen. Maar dan moet je daar op voorhand beter rekening mee houden. Daarover raak ik mijn irritatie niet kwijt”, aldus Van Bommel.

De trainer van PSV zag zijn elftal in punten weer naast Ajax komen op bezoek bij Willem II: 0-3 overwinning. „Wij gaan altijd voor het doelsaldo, daarom scoren wij ook zo vaak in het laatste kwartier of in het slot van de wedstrijd.”

