’Van Bommel en Cocu kosten PSV miljoenen’

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Na tien duels op de bank mocht middenvelder Erick Gutierrez zondag en gisteren invallen bij PSV. De Mexicaan wordt met een aankoopsom van maximaal 8,2 miljoen euro al als miskoop bestempeld. De 23-jarige international lijkt eenzelfde lot beschoren als een andere middenvelder ooit bij PSV. In 2013 kwam Adam Maher van AZ voor ruim 8 miljoen euro. Omdat Phillip Cocu de vijfvoudig international onvoldoende in zijn kracht liet spelen, raakte Maher in vijf jaar PSV volledig verdwaald.