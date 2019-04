Verstappen heeft niets aan Gasly

Max Verstappen en Pierre Gasly in China Ⓒ REUTERS

BAKU - Het is een bekend zinnetje in de Formule 1: ’Je teamgenoot is je belangrijkste concurrent’. Wat dat betreft heeft Max Verstappen tot dusver weinig te duchten van zijn nieuwe kompaan Pierre Gasly. „Ik ben meer op mezelf aangewezen. Dat vind ik op zich wel fijn”, stelt de Limburgse kopman van Red Bull Racing in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan.