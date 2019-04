Advocaat: ’Ik vind het nog steeds belachelijk’

FC Utrecht-trainer Dick Advocaat Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Met het laatste fluitsignaal in Tilburg van scheidsrechter Dennis Higler gisteravond even na half elf is de Eredivisie een dikke twee weken in de ijskast gezet. Om niet helemaal ’cold turkey’ af te kicken wordt komende maandag het restant van het woensdag vanwege noodweer gestaakte duel PEC Zwolle-FC Groningen afgewerkt, maar zowel de kampioensstrijd als de degradatiestrijd wordt zestien dagen naar de achtergrond gedrongen. Pas op zondagmiddag 12 mei gaat het er weer om spannen.