’Gutiérrez kan druk en niveau niet aan’

Dat schrijft Valentijn Driessen vrijdagochtend in zijn column in De Telegraaf over PSV-middenvelder Erick Gutiérrez en de oud-PSV’er Adam Maher. „Niet kwaliteit of druk, maar de trainers Mark van Bommel en Phillip Cocu zijn de oorzaak voor het dreigende fiasco met Gutiérrez en het mislukken van Maher. Het duo debuteerde als trainer-coach bij PSV toen deze miljoenenaankopen werden gepresenteerd. Toenmalig technisch directeur Marcel Brands leverde een prestatie van formaat met het strikken van de begeerde Mexicaan en de Nederlander; alleen zagen zijn nieuw door hem aangestelde trainers Van Bommel en Cocu geen rol voor ‘Guti’ en Maher.”

Visie

Driessen: „Van Bommel houdt vast aan zijn voetbalvisie met twee verdedigende middenvelders en een nummer tien. Ondanks een sensationele entree bij ADO Den Haag (assist op Lozano en doelpunt) komt de Mexicaan volgens Van Bommel op beide posities tekort om eerste, tweede of zelfs derde in de rangorde te zijn. Getuige alle varianten, die de PSV-trainer probeerde. ‘Guti’ kwam definitief op een zijspoor na het puntenverlies direct na de winterstop bij FC Emmen. De Mexicaan verliet het veld trouwens bij een 0-2 voorsprong, waarna FC Emmen terugkwam tot 2-2.”

