Sport Kort: Miedema in elftal van het jaar

12.01 uur: sc Heerenveen heeft de 19-jarige middenvelder Hamdi Akujobi voor de komende drie jaar vastgelegd. Hij heeft een contract getekend bij de Friese eredivisieclub tot medio 2022. Akujobi sluit in de zomer aan bij de A-selectie. Hij speelt eerst nog voor Nigeria het WK onder 20, dat in mei en juni plaatsheeft in Polen. „We zijn blij dat we opnieuw een speler uit de jeugd voor de langere termijn hebben kunnen vastleggen. Hamdi heeft zich dit seizoen goed ontwikkeld”, aldus technisch manager Gerry Hamstra.

11.59 uur: Vivianne Miedema is opgenomen in het team van het jaar van de FA Women’s Super League (WSL), de Engelse vrouwenvoetbalcompetitie. De spits van Arsenal heeft dit seizoen al twintig doelpunten achter haar naam staan. De 22-jarige Miedema is de enige Nederlandse speelster in het elftal, dat is samengesteld door de spelersvakbond Professional Footballers’ Association. Daniëlle van de Donk behoort volgens de PFA niet tot de beste elf. In het team van het jaar vormt Miedema de voorhoede met Nikita Parris van Manchester City en Chelsea-aanvalster Erin Cuthbert.

10.39 uur: Marianne Timmer (44) en Minke Booij (42) zijn door sportkoepel NOC*NSF benoemd tot chef de mission van de Nederlandse talenten. Oud-hockeyster Minke Booij wordt chef de mission van Talent TeamNL, de ploeg die aankomende zomer afreist naar het Europees Jeugd Olympisch Festival in Bakoe. Voormalig topschaatsster Marianne Timmer is aangesteld als chef de mission van Talent TeamNL Lausanne 2020, de afvaardiging voor de Jeugd Olympische Winterspelen.

San Antonio Spurs small forward Rudy Gay (r) Ⓒ USA TODAY Sports

07.34 uur: San Antonio Spurs hebben een zevende duel afgedwongen met Denver Nuggets in de eerste ronde van de play-offs van de NBA. De Spurs wonnen wedstrijd zes met 120-103 en brachten daarmee de stand in de best-of-seven op 3-3. Topschutters aan de zijde van de ploeg uit San Antonio waren LaMarcus Aldridge met 26 punten DeMar DeRozan met 25 punten. Bij de Nuggets scoorde Nikola Jokic zelfs 43 punten, een persoonlijk record. Hij kon er een nederlaag niet mee voorkomen. De beslissende zevende wedstrijd tussen beide teams is zaterdag in Denver.