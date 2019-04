Verstappen maakt zich geen zorgen over gridstraf

Honda houdt woord, want al aan het begin van het seizoen werd beloofd dat er in Baku een nieuwe motor met meer vermogen zou komen. Andere kant van de medaille is wel dat coureurs per seizoen maar drie motoren mogen gebruiken. Wie daarboven komt, krijgt een gridstraf. Verstappen beseft dat hij daar ook dit jaar normaal gesproken niet aan zal ontkomen.

„Ook als je achteraan start kun je nog op het podium terechtkomen, zoals vorig jaar in Austin. Ik zie het niet als een probleem. Zolang we aan het einde van het seizoen kunnen zeggen dat we het gat met Ferrari en Mercedes qua motorvermogen enigszins gedicht hebben, is dat prima.”

Het motorische verschil met zeker het nog zege-loze Ferrari is aanzienlijk en lijkt te groot om in een jaar goed te maken. Verstappen: „Helemaal dichten misschien wel, maar als je op een gegeven moment binnen twee of drie tienden kan zitten, moet je zorgen dat je een goede auto hebt. Dan kan je het verschil alsnog maken. Zo heeft Red Bull het van 2010 tot en met 2013 (vier wereldtitels Sebastian Vettel, red.) ook gedaan.”

