Zoetemelk: ’In zo’n jaar als wereldkampioen word je enorm geleefd’

Alejandro Valverde Ⓒ BSR/Soccrates

LUIK - Bij het keizerlijke paleis Hofburg in Innsbrück viel alles samen. De wereldtitel op de weg was de ultieme beloning voor een periode van bijna drie decennia lang dat Alejandro Valverde slaafse arbeid verrichtte om zich tot de beste wielrenner van de wereld te kronen. Zes veelal zure podiumplaatsen tijdens deze mondiale titelstrijd werden weggespoeld met de mooiste overwinning op zijn palmares. De monnik uit Murcia durfde eindelijk uit zijn dak te gaan en de kroon op zijn rijke loopbaan was gezet. Er viel een last van hem af. Alle opofferingen waren beloond.