Van Gerwen: ’Hij toont geen emoties, helemaal niets’

„Het was een goede wedstrijd. Je moet op het einde als je maar een punt hebt, toch kritisch op jezelf zijn. Hij heeft natuurlijk weinig kansen laten liggen en goede finishes gegooid en mij zo veel pijn gedaan”, begon Van Gerwen zijn analyse. „Als je 1-0 voor staat en hem breekt, dan moet je daar met een goede leg overheen gaan en proberen je eigen leg binnen te halen. Dat heb ik nagelaten en dat is stom van me.”

Van Gerwen verzuimde na een sterke openingsleg dus uit te lopen, maar dat kwam mede ook door twee fantastische bull-finishes van Wade, die in 2009 de Premier League won. Van Gerwen greep bij de laatste drie edities van de prestigieuze edities de macht en was in 2013 ook al eens de sterkste. „Het was voor mij moeilijk om hem te breken, Hij begon elke keer met een goede score en ik gooide geen triple. Daarna kom ik wel met een paar goede scores terug, maar dat was elke keer te laat.”

De bijnaam van Wade luidt The Machine en in Birmingham deed de 36-jarige Brit zijn bijnaam zeker eer aan. „Hij is een saaie machine”, stelde Van Gerwen met een knipoog tegenover RTL7. „Het is af en toe lastig om tegen James te spelen. Hij toont geen emoties, helemaal niets. Het is gewoon een machine. Als het zo makkelijk vliegt bij hem, dan gaat alles er ook nog eens in. Dat doet zeer.”

James Wade in opperste concentratie tijdens zijn worp. Michael van Gerwen loopt voorlangs. Ⓒ PDC

Eerder in de Premier League verloor Van Gerwen al een keer van Wade met 3-7 in legs. Uiteindelijk moest hij dit keer alle zeilen bijzetten om aan een nieuwe nederlaag te ontsnappen. „Ik heb er hard voor moeten vechten. Ik gooi twee heel goede laatste legs om er toch nog een punt uit te slepen. Dat is wel een belangrijk punt. Mijn legverschil met Rob Cross is zo groot en dan telt de voorsprong eigenlijk als twee punten. Daarnaast was het voor iedereen, denk ik, wel een mooie pot om te zien. Ik gooi 106, 107 gemiddeld. Dan kun je ook weer niet heel erg klagen”, doelde de drievoudig wereldkampioen op zijn koppositie en zijn voorsprong van een punt op Cross, van wie hij vorige week de eerste plek overnam.

Tijd voor een verjaardagsfeestje had Van Gerwen niet. Zijn vrouw Daphne en dochtertje Zoë waren sowieso al niet mee afgereisd naar Birmingham. De Brabander gaat direct door naar Saarbrücken, waar hij dit weekeinde in actie komt tijdens de German Darts Open. „Het gaat gewoon door, er moet worden gespeeld. Ik moet zorgen dat ik in mijn ritme blijf zitten, ook richting de Premier League van volgende week.” Het dartscircus strijkt over een week neer in Manchester, waar Van Gerwen het opneemt tegen Daryl Gurney.

Uitslagen 13e speelronde

Mensur Suljovic - Michael Smith 7-7

Rob Cross - Gerwyn Price 7-7

Daryl Gurney - Peter Wright 8-4

James Wade - Michael van Gerwen 7-7

James Wade (r) bood Michael van Gerwen meer dan goede weerstand. Ⓒ PDC

Stand na 13 speelronden

1. Michael van Gerwen 13-19 (87-49)

2. Rob Cross 13-18 (80-63)

3. James Wade 13-15 (81-67)

4. Gerwyn Price 13-15 (80-75)

5. Mensur Suljovic 13-15 (77-73)

6. Daryl Gurney 13-14 (70-71)

7. Michael Smith 13-9 (68-82)

8. Peter Wright 13-9 (66-84)

