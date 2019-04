Speurneus Wotte goud waard voor Marokko

Het door Wotte gecoachte Marokko onder 23 werd onlangs uitgeschakeld door de leeftijdsgenoten van Congo, maar dat land is nu gediskwalificeerd. En daar heeft Wotte als speurneus op internet een hoofdrol in gespeeld.

„Bij de wedstrijdvoorbereiding was me al opgevallen dat hun aanvoerder Arsene Zola op alle websites stond met het geboortejaar 1996, terwijl alleen spelers met geboortejaar 1997 mochten deelnemen. Dat heb ik aangekaart, waarna Marokko protest heeft aangetekend bij de CAF, de Afrikaanse voetbalfederatie. Daaruit is naar voren gekomen, dat hij inderdaad als geboortejaar 1996 heeft en dat hij met een paspoort met een verkeerde geboortedatum heeft deelgenomen”, aldus Wotte.

Mogelijk kan Wotte nu ook aanblijven als bondscoach van het olympisch elftal van Marokko. „De afspraak was dat mijn contract zou eindigen bij uitschakeling, maar we zijn nu dus niet uitgeschakeld. Ik ga in gesprek met de bond over hoe we hier mee omgaan.” Als het beroep van Congo ongegrond wordt verklaard vervolgt Marokko onder 23 het olymmpische traject met een play-off tegen Mali. Als die wordt gewonnen dan volgt de Afrika Cup voor spelers onder 23 in Egypte, waar de beste drie van de acht deelnemers zich plaatsen voor de Olympische Spelen.