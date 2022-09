VIDEO Bizarre actie tennisser Alexander Bublik

Bublik, die onlangs in de Davis Cup nog verloor van Botic van de Zandschulp, besloot op een cruciaal moment in de tweede set om een makkelijke smash met de grip van zijn racket te slaan. Bublik sloeg de bal weliswaar in, maar voor tegenstander Lorenzo Sonego was het een koud kunstje om de dubbele breek te forceren. De Italiaan zegevierde met 7-6 en 6-2.

De actie van de 25-jarige Bublik kwam hem op boegeroep te staan, omdat de spanning door de zijn actie de angel totaal uit de wedstrijd werd gehaald. Een kwartiertje later zat de finale in Frankrijk erop.

Bekijk hieronder de opvallende actie.