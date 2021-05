Dafne Schippers op 100 meter bij FBK Games

„Hengelo is echt mijn wedstrijd”, vertelt de 28-jarige sprintster. „Lopen voor eigen publiek geeft iets extra’s en het is de enige internationale meeting in Nederland.” Naast het meeting record op de 100 meter uit 2015 van 10.94 heeft ze met 22.02 ook het baanrecord op de 200 meter in handen.

Aanloop

De atlete loopt in Hengelo een van haar eerste individuele wedstrijden van het zomerseizoen, waarbij de focus vanzelfsprekend geheel gericht is op de Olympische Spelen in Tokio. „Ik groei altijd in het seizoen en heb daarvoor als aanloop een aantal wedstrijden nodig.” In 2015, toen ze in Peking voor het eerst wereldkampioene op de 200 meter werd in een fabelachtige tijd van 21.63, opende ze haar seizoen met een tijd van 22.63. Begin mei liet ze tijdens de World Relays in Polen op de 4x100 meter zien in goede vorm te verkeren. „Op de trainingen loop ik weer goede tijden en ik hoop dat zich dat nu ook gaat vertalen naar de wedstrijden.”

Meeting director Hans Kloosterman over de komst van Schippers: „Dafne loopt altijd goed in Hengelo voor haar thuispubliek. Ook al zal er straks weinig of geen publiek in het stadion zijn, wij gaan er alles aan doen om Dafne haar ’thuisgevoel’ te geven. Zo kan ze hier flink zelfvertrouwen tanken op weg naar mooie races tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Via ’augmented audio’ en een live zoom-verbinding kunnen fans haar sowieso toejuichen. Een totaal andere beleving, maar wel eentje om nooit te vergeten.”