Bijzondere onderscheiding voor Sterling

De ’Integrity and Impact Award’ werd tijdens de BT Sport Industry Awards uitgedeeld aan Sterling. De Engelse international liet zich meerdere malen uit, op verschillende kanalen, dat hij afstand neemt van supporters die donkere spelers discrimineren in de Premier League.

Bekijk ook: Bijzondere actie tegen racisme Engelse voetballers

De 24-jarige Sterling kreeg de award overhandigd door bondscoach Gareth Southgate. „Ik wilde mijn persoonlijke ervaringen delen en racisme meer onder de aandacht brengen van mensen. Ik had niet verwacht dat het zoveel aandacht zou krijgen”, zegt Sterling trots na het ontvangen van de prijs over zijn anti-racisme campagne die hij voerde via Instagram.

Instagram

„De beste manier om alle haters de mond te snoeren”, zei Sterling op Instagram, waarmee hij doelt op iedereen die zich racistisch uitlaat.