Ronaldo: ’Seks beter dan mooiste goal’

Wamt ondanks zijn 145 voetbalrecords en 602 goals kan niets tippen aan een avondje tussen de lakens met zijn vriendin Georgina Rodriguez, zo stelt de Portugese vedette. Zelfs niet zijn rake omhaal in het Champions League-duel met Juventus in 2018 toen hij nog voor Real Madrid speelde, naar eigen zeggen de mooiste treffer aller tijden.

„Ik heb nog nooit zo’n doelpunt gezien. De manier waarop ik spring, met niemand minder dan Gianluigi Buffon onder de lat bij Juventus. Het is simpelweg een van de mooiste goals ooit gemaakt in het voetbal. En dat zeg ik niet omdat ík hem maakte. Nee, dat zou ik ook hebben gezegd als een ander zo had gescoord. Maar was die goal beter dan seks? Nee. En zeker niet beter dan de seks met mijn Geo, haha!”

De bewuste omhaal van Cristiano Ronaldo in beeld. Ⓒ Reuters

De 34-jarige Ronaldo was in het vraaggesprek sowieso vol lof over zijn geliefde. „Gio hoort bij mij, ze heeft me zoveel geholpen. We voeren geweldige gesprekken. Ze is mijn beste vriendin. Ik hou zielsveel van haar. Ze is de liefde van mijn leven.”

Georgina Rodriguez, de geliefde van Cristiano Ronaldo. Ⓒ BSR Agency