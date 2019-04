Vettel wil het Mercedes na upgrade ’heel moeilijk maken’

Vettel werd voorafgaand aan het seizoen getipt als een van de grootste kanshebbers op de wereldtitel. De verwachtingen lijkt hij vooralsnog niet waar te kunnen maken met slechts één podiumplaats - derde bij de Grand Prix van China - na drie races.

Mercedes

Voor nu gaat Mercedes fier aan kop. Bij alle drie Grand Prix’ is het met beide coureurs bij de top twee geëindigd. Valteri Bottas won in Australië, Lewis Hamilton pakte de zege in Bahrein en China.

Bekijk ook: Verstappen maakt zich geen zorgen over gridstraf

Het gat tussen Ferrari en Mercedes om de constructeurstitel is inmiddels opgelopen tot 57 punten. Maar met slechts drie races achter de boeg en nog achttien te gaan is het nog lang niet gespeeld.

Daarnaast denkt de kopman van Ferrari dat de eerste upgrade van 2019 hem en teamgenoot Charles Leclerc dichterbij de coureurs van Mercedes kan brengen. „We beschikken nu over een sterk pakket. Als we dat goed gebruiken, weet ik zeker dat we het de anderen extreem lastig kunnen maken”, zegt Vettel tegen Motorsport.com.

Upgrade

Veel teams voeren een upgrade toe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan - die aankomend weekend wordt verreden - om vooral voordeel te halen uit het lange rechte stuk zonder al te veel in te leveren in de bochtige middensector.

Het stratencircuit in Baku. Ⓒ ANP Graphics

De nieuwe bargeboards en achtervleugel moeten Ferrari voorzien van een eindzege in Baku, maar het is tevens een investering voor de lange termijn. „Als je de auto in algemene zin beter maakt, dan helpt dat niet alleen hier, maar ook op andere plekken. Dat is het idee. We gaan voor algehele verbetering en niet voor bepaalde banen. Hopelijk halen we op het circuit dezelfde resultaten als in de windtunnel”, aldus Vettel.

Bekijk ook: Verstappen heeft niets aan Gasly

De viervoudig wereldkampioen ontkent overigens stellig dat de upgrade maar ook iets te maken heeft met vermeende betrouwbaarheidsproblemen. Die geruchten gingen rond, nadat Ferrari de goede resultaten uit de wintertesten niet kon meenemen naar het reguliere seizoen. „Onzin”, zegt de Duitser over de geruchten dat er vermoedelijk ’met de handrem erop’ geracet werd. „We hebben de eerste drie races voluit gereden”, verzekert Vettel, die nog even terugkomt op de pech waar Leclerc mee te maken kreeg in Bahrein. „Dat hadden we niet zien aankomen, anders hadden we het wel voorkomen.”