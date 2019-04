Wielerwereld rouwt om overlijden De Greef

De renner van de kleine profploeg Alecto Cycling Team, die slechts 27 jaar oud werd, lag sinds eind maart in kritieke toestand in een ziekenhuis in Antwerpen.

De Greef uit het Brabantse Geldrop werd op zaterdag 30 maart tijdens de Omloop van de Braakman getroffen door een hartstilstand. De koers in Zeeland werd stilgelegd en nadien afgelast. De afgelopen drie weken werd De Greef in coma gehouden.

„Met veel verdriet moeten we helaas bevestigen dat Robbert vannacht is overleden als gevolg van complicaties na zijn hartstilstand. Bedankt voor alles Robbert, we zullen je nooit vergeten!”, staat op de eigen website van Alecto. Volgens het team was er nog hoop dat De Greef in aanmerking zou komen voor een donorhart. Dan had zijn situatie wel moeten verbeteren.

De Greef reed vorig jaar voor Roompot-Charles, dat de familie en dierbaren van De Greef via de website heeft gecondoleerd met het verlies. Via Alecto probeerde De Greef weer in beeld te komen bij de grotere ploegen. Half maart werd hij tweede in de Ronde van Drenthe.

Op social media reageren mensen uit de wielerwereld geschokt op het overlijdensbericht. „Vreselijk nieuws, rust in vrede Robbert de Greef”, schreef Dylan Groenewegen.