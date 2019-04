Wielrenner De Greef (27) overleden

De renner van Alecto Cycling Team, die slechts 27 jaar oud werd, lag al sinds eind maart in kritieke toestand in een ziekenhuis in Antwerpen.

De Greef werd op zaterdag 30 maart tijdens de Omloop van de Braakman getroffen door een hartstilstand. De koers werd stilgelegd en nadien afgelast.

„Met veel verdriet moeten we helaas bevestigen dat Robbert vannacht is overleden als gevolg van complicaties na zijn hartstilstand. Bedankt voor alles Robbert, we zullen je nooit vergeten!”, staat op de eigen website van Alecto.

De Greef reed vorig jaar voor Roompot-Charles, dat de familie en dierbaren van De Greef via de website heeft gecondoleerd met het verlies.